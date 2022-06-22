2022/06/22 | 18:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9XFXm_zthqo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هجرة الخارج .. لاجؤون من القتل و الى القتل) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هجرة الخارج .. لاجؤون من القتل و الى القتل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).