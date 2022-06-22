الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيرهُ الأسترالي

2022/06/22 | 18:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تلقى رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء أستراليا السيد أنتوني ألبانيز.

وهنّأ السيد الكاظمي في مستهل الاتصال، رئيس الوزراء الأسترالي بمناسبة انتخابه لرئاسة الحكومة، متمنياً له التوفيق في مهامه.

وشهد الاتصال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين التي تشهد تنامياً في مجالات عدّة، يأتي في مقدمتها الأمن والاقتصاد والاستثمار فضلاً عن قطاعي الطاقة والتعليم.

وأكّد السيد الكاظمي على أهمية تعزيز التعاون المشترك، وبما يعكس مستوى العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها قدماً على مختلف المستويات والصعد.

وأشاد السيد رئيس مجلس الوزراء بدور أستراليا في الحرب ضد الإرهاب، وجهودها في دعم الأجهزة الأمنية في مجالي المشورة والتدريب، وفي إعمار المناطق المحررة.

من جانبه أكّد السيد ألبانيز على دعم بلاده للعراق في مختلف المجالات، والتطلّع الى تنمية التعاون الثنائي، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء22- حزيران- 2022

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