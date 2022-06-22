الصالحي يحذر من هجمات ’محتملة’ تستهدف مقرات تركمانية في كركوك والسليمانية

2022/06/22 | 18:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدرت الكتلة التركمانية اليوم الأربعاء، تحذيراً من هجمات “محتملة” قد تطال مقراتها في كركوك والسليمانية.وقال النائب أرشد الصالحي، إنه “وردتنا معلومات تفيد ان مجموعة ارهابية ستقوم بعمليات اعتداء على مقرات الجبهة التركمانية العراقية في محافظتي كركوك والسليمانية في خطوة لزعزعة الامن العام واستهداف السلم المجتمعي”.وأضاف، “لذا نؤكد على قيادة العمليات المشتركة […]

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