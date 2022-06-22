2022/06/22 | 18:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: C_KqXFePQJM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إخماد النيران في مصفاة نفط روسية من قبل رجال الإطفاء قرب من الحدود الأوكرانية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إخماد النيران في مصفاة نفط روسية من قبل رجال الإطفاء قرب من الحدود الأوكرانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).