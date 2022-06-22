شاهد بالفيديو.. أوهموه بالزيارة ومراجعة الطبيب.. أولاد يرمون والدهم وحيدا في النجف

2022/06/22 | 18:35 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوهموه بالزيارة ومراجعة الطبيب.. أولاد يرمون والدهم وحيدا في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bebkUfO7Tuw
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أوهموه بالزيارة ومراجعة الطبيب.. أولاد يرمون والدهم وحيدا في النجف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أوهموه بالزيارة ومراجعة الطبيب.. أولاد يرمون والدهم وحيدا في النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).