2022/06/22 | 18:36 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الأربعاء، رفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون، وسط العاصمة بغداد، لغرض المباشرة بحملة تطويره.

وأوضح إعلام قيادة عمليات بغداد في بيان، تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أنه “تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف ومتابعة الفريق الركن قائد عمليات بغداد، وبالتنسيق والتعاون مع أمانة بغداد مديرية بلدية/ الكرخ، تمت المباشرة برفع جميع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون، وسط العاصمة بغداد، من الجهد الهندسي المشترك لقيادتنا/ بلدية الكرخ”.

وأضاف، أنه ” تم ذلك بحضور ممثل مكتب رئيس الوزراء ومدير عام بلدية/ الكرخ، لغرض تهيئة الشارع لحملة تطويره بما يلائم جمالية المنطقة”.

وختم بالقول أن “القيادة مستمرة في تنفيذ خططها لفتح الطرق والازقة المغلقة، ورفع السيطرات ودعم الدوائر والمؤسسات الحكومية خلال تنفيذ كافة الواجبات الموكلة اليهم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“لغرض تطويره”.. عمليات بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“لغرض تطويره”.. عمليات بغداد تعلن رفع الكتل الكونكريتية من شارع الزيتون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).