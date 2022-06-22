ميدل ايست: انسحاب الصدر حصل إثر خيانة بارزاني

2022/06/22 | 18:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة..اكد تقرير لصحيفة ميدل ايست اي البريطانية ان انسحاب الصدر ونوابه باعلان الاستقالة من البرلمان جاء نتيجة تعرضه للخيانه من قبل حلفائه في التحالف الكردستاني بقيادة مسعود بارزاني.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ انه “ووفقا لمصادر خاصة بالصحيفة فقد شعر الصدر بالإحباط بعد أن أخبره مسعود بارزاني ، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني […]

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