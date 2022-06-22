2022/06/22 | 19:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: tOsK_zESxD8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المصارف العراقية.. الخدمات مقارنة بالاجراءات في دينار مع قيس المرشد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المصارف العراقية.. الخدمات مقارنة بالاجراءات في دينار مع قيس المرشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).