2022/06/22 | 19:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد إعلان رحيل النجم السنغالي ساديو ماني عن صفوف ليفربول رسميا، ودع النجم المصري محمد صلاح زميله في "الريدز" بتغريدة حظيت بعشرات آلاف التفاعلات.

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