ائتلاف المالكي يرجح أنتهاء الانسداد السياسي في العراق غداً

2022/06/22 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد عد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، أداء النواب البدلاء لليمين في الجلسة الطارئة بانها الخطوة الأولى لأنهاء الانسداد السياسي والذهب نحو تشكيل الحكومة.

وقال القيادي في ائتلاف دولة القانون فاضل موات في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أولى خطوات انهاء الانسداد السياسي في العراق، تكون من خلال أداء النواب البدلاء لليمين الدستوري".

وأضاف ان "العمل جارٍ على حسم هذا الملف خلال الجلسة الطارئة للبرلمان العراقي، المقرر عقدها يوم غد الخميس"، مشيرا الى انه "بعد أداء النواب البدلاء لليمين الدستوري، سوف تتغير احجام وثقل القوى السياسية في البرلمان وهذا الامر سوف يدفع نحو تغيير خارطة التحالفات السياسية".

ولفت الى انه "سيتم الاتفاق على شكل الحكومة الجديدة، ويتم انهاء الانسداد السياسي في العراق المستمرة منذ اشهر طويلة".

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