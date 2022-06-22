حريق بعقوبة يلتهم ارزاق أكثر من 500 اسرة وطلب نيابي عاجل لبغداد

2022/06/22 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

اعلن عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى النائب مضر الكروي، الاربعاء، عن تقدمه بطلب عاجل للحكومة الاتحادية من اجل تعويض اكثر من 500 متضرر جراء حريق بعقوبة الكبير، مبينا ان الحادث يعد الاكبر منذ عام 2003 ولغاية الان.

وقال الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "حريق سوق بعقوبة القديم يعد الاعنف في مسلسل الحرائق التي ضربت ديالى بعد 2003 وتشير التقديرات الاولية الى انه التهم اكثر من 70 محلا وعشرات البسطيات وتم تقدير المبالغ بملياري دينار".

واضاف الكروي، انه" قدم طلبا عاجلا لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتخصيص الأموال لتعويض المتضررين خاصة "، مبينا ان " 500 اسرة فقدت مصدر رزقها في كارثة هي الاكبر في بعقوبة والتي خلقت ماساة خاصة للبسطاء الذين يعلمون في بسطيات لكسب قوتهم".

واشار الى ان" ملف الحرائق في ديالى يستدعي جهودا مضاعفة لتفاديها خاصة مع تزايد معدلاتها وتكبد الاهالي خسائر مادية جسيمة".

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