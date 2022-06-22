"تويوتا” تخفض خطط إنتاجها العالمي بنحو 50 ألف سيارة خلال الشهر الجاري

2022/06/22 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

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خفضت شركة “تويوتا موتور” لصناعة السيارات، اليوم الأربعاء، خطتها للإنتاج العالمى لشهر يوليو بنحو 50 ألف سيارة مع استمرار نقص الإنتاج فى أشباه الموصلات وتعطل الإمدادات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت الشركة فى بيان صحفى إنه من حيث الحجم نتوقع إنتاج 800 ألف سيارة خلال الشهر المقبل.

وأضافت الشركة اليابانية: “بما أنه لا يزال من الصعب تحديد ما سيحدث مستقبلاً بسبب نقص أشباه الموصلات وانتشار فيروس كورونا، وهناك توقعات أن تكون خطة الإنتاج أقل”.

ورغم ذلك، حافظت “تويوتا” على هدف إنتاجها العالمى السنوى البالغ 9.7 مليون سيارة دون تغيير.

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