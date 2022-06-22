كلمات مؤثرة من محمد صلاح لساديو ماني بعد رحيله عن ليفربول

2022/06/22 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ودّع النجم المصري، محمد صلاح زميله السابق في نادي ليفربول، السنغالي ساديو ماني، بعد رحيله عن الفريق، وانضمامه لصفوف نادي بايرن ميونخ الألماني

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