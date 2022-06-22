2022/06/22 | 19:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزارة الخارجية تعلق على موضوع الإعدامات الجماعية لعراقيين على الحدود البولندية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/22 | 19:29.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الخارجية تعلق على موضوع الإعدامات الجماعية لعراقيين على الحدود البولندية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الخارجية تعلق على موضوع الإعدامات الجماعية لعراقيين على الحدود البولندية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).