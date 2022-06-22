كتلة نيابية تحذّر من هجمات محتملة ضد مقراتها في محافظتين

2022/06/22 | 19:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وردتنا معلومات تفيد بأن مجموعة إرهابية ستقوم بعمليات اعتداء .

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