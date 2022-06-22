دائرة الفنون العامة تُحدّد السابع من شهرِ تموز موعداً لافتِتاح معرض (لا للتطبيع)

2022/06/22 | 19:32 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تزامناً مع مُناسبة أسبوع الثقافة الفلسطينية في بغداد، حدّد المدير العام لدائرة الفنون العامة، إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الدكتور فاخر محمد حسن، موعداً لإفتتاح معرض البُوستر السياسي بعنوان (لا للتطبيع) وذلك يوم الخميس الموافق ٧/ ٧/ ٢٠٢٢ في تمامِ الساعة الحادية عشر صباحاً، على قاعاتِ العرض لدائرةِ الفنون العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار الكائنة في شارع حيفا.

وأوضح المدير العام إن “قسم المعارض ٱستلم أكثر من مئة ملصق سياسي لقرابةِ ٣٦ دولة عربية وٱجنبية، فضلاً على مشاركة فنانين عراقيين من كافةِ المحافظات”.

تجدُر الإشارة إن الشروط لقبول البوسترات السياسية كانت قد فَسحَت المجال للفنانِ للمشاركةِ في إختيار التقنيات الفنية لإنجاز عَمَلِهِ الفني سْواء كان مُلصْقاً بٱلوان الـ”اكرلك” أو لوحة زيت على كانفاس، وحُدِّدَ القياس ب ٥٠ و ٧٠ سم، كما وَيَشترطُ ان يكون العمل مؤطراً، في حين إن دائرة الفنون قد مَدَّدتْ فترة تسلّم الأعمال من الفنانين لغاية ٢٥ من الشهر الجاري.

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