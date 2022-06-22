2022/06/22 | 19:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: V_o6AT22E8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. امرأة تناشد وزير الداخلية: عناصر يدعون انهم من سرايا السلام يحتلون منزلي باسم مقتدى | بمختلف الاراء) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. امرأة تناشد وزير الداخلية: عناصر يدعون انهم من سرايا السلام يحتلون منزلي باسم مقتدى | بمختلف الاراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).