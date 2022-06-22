حقوق تنتقد تصدير نفط عراقي إلى إسرائيل: انصياع لأوامر أمريكية صهيونية

2022/06/22 | 19:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..اتهم المتحدث باسم حركة حقوق النيابية علي فضل الله، الأربعاء، حكومتي بغداد وإقليم كردستان بالانصياع إلى الأوامر الأمريكية والإسرائيلية لتصدير النفط من شمال العراق إلى الكيان المحتل، فيما أكد أن حكومة الكاظمي متخاذلة بشأن تنفيذ قرار القضاء الخاص بالنفط والغاز في الإقليم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..[…]

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