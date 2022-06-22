2022/06/22 | 19:46 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة تضبط مخالفات وهدر قرابة مليوني دولار في مطار النجف أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام بما يقارب مليوني دولار في مطار النجف الدولي.دائرة الحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك العمليَّات، أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط هدراً للمال العام في عمليَّة تجهيز […]

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