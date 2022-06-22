إصابات بانفجار قذيفة هاون قرب مقر لشركة غاز في كردستان العراق

2022/06/22 | 19:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سقطت قذيفة هاون من نوع "مورتر"، الأربعاء، على موقع تابع لشركة "دانة غاز" الإماراتية في منطقة خورمور بالسليمانية، شمالي شرق العراق.

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