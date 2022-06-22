مليونا دولار قيمة ’الفساد’ في مطار النجف.. والقضاء يحقق

2022/06/22 | 19:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الأربعاء، عن تنفيذها ثلاث عمليَّات ضبط لمخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام بما يقارب مليوني دولار في مطار النجف الدولي.دائرة الحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تلك العمليَّات، أفادت بأنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط هدراً للمال العام في عمليَّة تجهيز مُحوِّلاتٍ كهربائيَّةٍ للمطار، المُنفَّذة من قبل […]

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