عضو بالإطار: حكومة الاقليم تخضع لسلطة اردوغان

2022/06/22 | 19:53 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..اكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، الأربعاء، ان حكومة الاقليم تخضع لسلطة اردوغان، مبينا ان أربيل لن تستطيع التراجع عن اتفاقها مع انقرة بشان الاجتياح التركي لشمال العراق.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحيدري في حديث لوكالة /المعلومة /، إن ” الرئيس التركي اردوغان […]

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