حقيقة تدهور الحالة الصحية للسيد السيستاني - عاجل

2022/06/22 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

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نفى مصدر مطلع في مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني، الأربعاء، تدهور حالة المرجع ونقله الى المستشفى.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان" المرجع الأعلى السيد علي السيستاني في صحة جيدة بمحافظة النجف ولم نسجل أي تدهور في حالته الصحية كما يشاع".

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