2022/06/22 | 19:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة النزاهة تضبط مخالفات وهدر قرابة مليوني دولار في مطار النجف

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