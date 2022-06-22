الأولمبية تدعو الاتحادات الرياضية لحضور احتفاليتها باليوم الأولمبي

2022/06/22 | 19:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ دعت اللجنة الأولمبية العراقية الاتحادات الرياضية الوطنية لحضور إحتفاليتها باليوم الأولمبي العالمي والتي ستقام عند الساعة العاشرة من صباح يوم غد الخميس بمقر اللجنة الأولمبية بشارع فلسطين في العاصمة بغداد.وقال مدير إعلام اللجنة الأولمبية حسين علي حسين في بيان ان “مشاركة الاتحادات الوطنية في ذكرى اليوم الأولمبي تؤكد إنتمائها لرياضة الانجاز العالي، […]

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