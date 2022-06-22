المرور تخصص ثلاثة مواقع لتسجيل عجلات

2022/06/22 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع - محمد الطالبيأحصت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، أعداد المعاملات المنجزة يومياً، وفيما خصصت ثلاثة مواقع لتسجيل عجلات "التك تك"، اوضحت اسباب توقف نظامها.وقال مدير إعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فرض ضريبة على السيارات ذات 4-6 سلندر ليست من صلاحية مديرية المرور، بل تقع مسؤوليتها على مديرية الجمارك لأن السيارات كانت مرسمة قبل قرارات المديرية وصار إلزاماً على المواطن دفع الفرق للجمارك، ومن بعدها يجلب كتاباً لمديرية المرور لنكمل الإجراءات".وأضاف القيسي، متحدثاً عن خطط لتوسيع مواقع التسجيل والفحص لتقليل الزخم أن "مديريتنا تسعى لتوسيع تلك المواقع وهناك خطط مستقبلية لفتح مواقع جديدة لكن حالياً الموجودة في بغداد والمحافظات تستوعب نقل الملكية والإجازات وخصصت مديريتنا لتسجيل مركبات التك تك موقع الحسينية والتاجيات والرستمية لمنح الأرقام والسنوية".وبخصوص التوقفات في نظام التسجيل أشار إلى أن "النظام يتوقف أحياناً أمام المراجعين بسبب مشاكل في الإنترنت وننجز يومياً ما بين 10 إلى 13 ألف معاملة بين تسجيل وتحويل ملكية وإصدار إجازة في بغداد والمحافظات وهذا كم هائل من المعاملات، ومع التوسعة الأخيرة أصبح النظام أكثر استيعاباً ".ونوه القيسي بأن "أغلب المواطنين يراجعون بساعة واحدة حيث يتواجد معظمهم أمام مواقع التسجيل في الساعة الثامنة صباحاً ما يولد زخماً رغم أن بإمكانهم المراجعة حتى الثامنة مساءً موعد انتهاء الدوام وهذا الزخم يضغط على النظام ويؤدي لتوقفه ".

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