انتشال جثة مجهولة الهوية من نهر دجلة جنوبي بغداد

2022/06/22 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بانتشال جثة مجهولة الهوية من داخل نهر دجلة في جانب الكرخ جنوبي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم انتشال جثة شخص مجهول الهويه "متفسخه" من داخل نهر دجله في جانب الكرخ قرب جسر الدوره جنوبي بغداد".واضاف انه "تم انتشال الجثة من قبل القوة الامنية في المنطقة"، موضحا ان "الجثة لم يتبين عليها اثار شدة خارجية".

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