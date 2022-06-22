أول تعليق لمرزوق الغانم بعد قرار أمير الكويت بحل مجلس الأمة

2022/06/22 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أول تعليق علني له بعد قرار أمير البلاد حل مجلس الأمة الكويتي، أكد رئيس المجلس، مرزوق الغانم، الأربعاء، على ضرورة الالتفاف حول القيادة السياسية للوصول بالبلاد إلى بر الأمان

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