رصد مخالفات بقيمة مليوني دينار في مطار النجف

2022/06/22 | 20:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تم تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف.

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