2022/06/22 | 20:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط متهمين بحوزتهما أكثر من 450 قرص مخدر في بابل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/22 | 20:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط متهمين بحوزتهما أكثر من 450 قرص مخدر في بابل) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط متهمين بحوزتهما أكثر من 450 قرص مخدر في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).