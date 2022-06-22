2022/06/22 | 20:10 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3KQcgoSjZVU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسائل الاطار التنسيقي: لن ندعم الكاظمي ولن نعيد المالكي.. الفصائل تتعهد بحكومة صديقة لامريكا وايران) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسائل الاطار التنسيقي: لن ندعم الكاظمي ولن نعيد المالكي.. الفصائل تتعهد بحكومة صديقة لامريكا وايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).