خبير يوضح نسبة مساهمة الصناعة في الإنتاج المحلي..”ضئيلة للغاية”

2022/06/22 | 20:36 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح الخبير الاقتصادي نبيل العلي، اليوم الأربعاء، نسبة مساهمة الصناعة على أداء قطاع العراق العام بعد 2003، فيما أكد وجود شبهات حول منفعة بعض الأحزاب والسياسيين من تغييب الصناعات والسلع في البلد.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال العلي لـ/المعلومة /، إن “الصناعة العراقية قبل ٢٠٠٣ نشاطها […]

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