عدد من نواب الصدر يوقعون تعهدا بمقاطعة جلسة الغد كبدلاء عن المستقلين (وثائق)

2022/06/22 | 20:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تعهد عدد من نواب الكتلة الصدرية المستقيلة من مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بعدم حضور جلسة البرلمان كبدلاء عن أعضاء الكتلة الذين استقالوا من المجلس، وتقديم إعفاء إلى مفوضية الانتخابات.وبحسب وثائق مكتوبة بخط اليد، تمثلت بتعهد من أصحابها بعدم حضور جلسة مجلس النواب المقبلة المقررة يوم غد الخميس، كما تعهدوا بتقديم إعفاء […]

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