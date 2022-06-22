2022/06/22 | 20:45 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعهد الإطار بحكومة صديقة لإمريكا وإيران ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: iJijCjumu4A
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل تعهد الإطار بحكومة صديقة لإمريكا وإيران ؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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