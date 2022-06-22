2022/06/22 | 20:51 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكدَ عُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مُشرف منتخب الشَباب، محمد ناصر، تعيينَ نديم كريم مديراً إدارياً لمنتخبِ الشباب.وقالَ ناصر في بيان لاتحاد الكرة تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “كريم باشرَ عملهُ اليوم الأربعاء مع المنتخبِ بعد أن وقعَ عليه الاختيارُ الذي جاءَ بعد دراسةِ عدة ملفاتٍ لأسماءٍ مختلفةٍ ليقعَ عليه الاختيارُ في النهاية، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اتحاد الكرة يسمي نديم كريم مديراً إدارياً لمنتخب الشباب) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اتحاد الكرة يسمي نديم كريم مديراً إدارياً لمنتخب الشباب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).