2022/06/22 | 20:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر: قوة أمنية تعتقل مدير كهرباء ’العظيم’ لغرض التحقيق بملفات فساد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/22 | 20:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر: قوة أمنية تعتقل مدير كهرباء ’العظيم’ لغرض التحقيق بملفات فساد) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر: قوة أمنية تعتقل مدير كهرباء ’العظيم’ لغرض التحقيق بملفات فساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).