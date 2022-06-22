النقابة والعمل النقابي في عصر عولمة الفقر.....3 - محمد الحنفي

2022/06/22 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_الحنفي مفهوم العمل النقابي:ولعلنا، في وقوفنا على مفهوم النقابة، نصل إلى طرح السؤال:ما المراد بالعمل النقابي؟ومعلوم، أن النقابة، لا يمكن أن تكون بدون عمل نقابي، كما أن العمل النقابي، لا يمكن أن ينجز على أرض الواقع، بدون أن تنجزه النقابة؛ لأن النقابة، والعمل النقابي، الذي يستهدف مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، من أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية بصفة مستمرة، خاصة وأن ......





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