قبر من ورود : من يوميات الغياب - 22 - مريم نجمه

2022/06/22 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مريم_نجمه من يوميات الغياب : قبر من ورود وغار - 22 قبر من ورود وأعشابالورد رمز الحب ..



أليس كذلك ؟ هكذا يقولونقبرٌ من حب قبر من ورود أجمعه أشكّله ألوّنه أصنعه لك حبيبي ورود حقلي , عطر حديقتي , أنت.



أزورمشاتل العالم , حدائقها , براريها , صخورها , غاباتها أحمل منها ما يليق وما يدوم , ما يطهِّر ويحفظ ويُطيّب ويفوح أغمار يدايَ فرشتها وتشكلت اللوحة قبراً سو ......





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