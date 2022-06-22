بعد غياب دام 15 عاماً.. الساحة الفنية تشهد عودة الفنانة نجاة الصغيرة

2022/06/22 | 20:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تعود الفنانة المصرية نجاة الصغيرة الى الساحة الفنية، بعد غياب منذ آخر أغنية طرحتها عام 2017 بعنوان “كل الكلام”، التي سجلتها منذ 15 عاماً، من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وحققت نجاحاً كبيراً.

وأعلن الملحن المصري سامي الحفناوي تحضيراته للتعاون مع نجاة الصغيرة في 5 أغنيات، لكنه لم يحدد موعد طرحها أو الشعراء الذين تعاونا معهم في هذه الأغنيات.

وستشكل عودة الفنانة المحبوبة فرحة كبيرة لقسم كبير من سّمّيعة الطرب والفن الأصيل في مصر والعالم العربي.

إشارة إلى أن نجاة كانت قد فاجأت متابعيها بمداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه “الحكاية” عبر فضائية “ “MBCمصر، العام الماضي، معلنة رغبتها في طرح أغنية جديدة لكل عشاقها.

وتميّزت نجاة الصغيرة بصوت مميّز وقوي وموهبة فنية كبيرة، وتعاونت مع أهم الملحنين والشعراء وعلى رأسهم الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر نزار قباني وكامل الشناوي وبليغ حمدي وسيد مكاوي ومحمد الموجي وكمال الطويل.

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