إئتلاف الوطنية يؤكد عدم المشاركة في أية حكومة ستشكّل ويدعو لحلّ البرلمان

2022/06/22 | 20:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد ائتلاف الوطنية، بزعامة الدكتور أياد علاوي، عدم المشاركة في أية حكومة ستشكل في هذه المرحلة الصعبة.

وأوضح في بيان صحفي أن “الخروج من هذه الأزمة يتطلب حلّ البرلمان والدعوة الى انتخابات جديدة، بقانون جديد ومفوضية نزيهة ومستقلة، يسبقها حوار وطني بنّاء غير مشروط، بما يحقق الأمن والاستقرار والعيش الكريم لوطننا وشعبنا، ووحدة العراق والعراقيين، والنأي عن المحاصصة والجهوية”.

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