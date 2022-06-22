2022/06/22 | 20:55 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c9gartQNMDg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وفاة طفلين غرقا في بركة ماء متروكة داخل متنزه في الديوانية) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وفاة طفلين غرقا في بركة ماء متروكة داخل متنزه في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).