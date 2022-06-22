نائب يصف القصف التركي على العراق بإعلان الحرب مباشرة

2022/06/22 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - خاصأكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود، اليوم الاربعاء، ان القصف التركي الأخير داخل الأراضي العراقية، هو بمثابة اعلان حرب على العراق.وقال الصيهود، لـ (بغداد اليوم)، ان "موقف الحكومة العراقية، ما زال موقف ضعيف ومخجل فهي لم تتحرك حتى اللحظة بشيء على مستوى الحدث والمسؤولية من القصف التركي داخل الأراضي العراقية، الذي هو بمثابة اعلان حرب على العراق".وبين ان "تركيا تتمادى يوم بعد يوم في قصفها الأراضي العراقية، والقصف التركي اصبح حتى داخل المدن وليس فقط في المناطق الحدودية، وهذا التمادي سببه ضعف موقف حكومة الكاظمي في التصدي لهكذا تجاوز يهدد امن العراق واستقراره".يذكر ان الجيش التركي يتوغل داخل الأراضي العراقية بحجة حربه على عاصر حزب العمال الكردستاني، الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين خرقاً صارخاً للسيادة، في حين اعتبره اخرون بانه جزء من اتفاقية مبرمة بين بغداد وأنقرة.

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