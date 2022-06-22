المالية تكشف حقيقة جدول سلم الرواتب الجديد للموظفين وإضافة العلاوات

2022/06/22 | 20:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

نفى مصدر في وزارة المالية، الأربعاء، وضع جداول جديدة لسلم رواتب موظفي القطاع الحكومي، مبينا ان وضع أي سلم بحاجة الى قانون موازنة ومناقشة مستفيضة مع البرلمان.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) ان "الجدول المزعوم والذي يتحدث عن توحيد الرواتب واضافة مخصصات وتخفيض أخرى لم يصدر من الوزارة او اية جهة رسمية".

وأضاف ان "هكذا قرار بحاجة الى موقف من مجلس الوزراء ومن ثم البرلمان لتنفيذه ولا يوجد أي توجه لدى الوزارة في الوقت الراهن رفع أي مقترح يخص الرواتب سيما مع عدم وجود موازنة وتحول الحكومة الى تصريف اعمال".

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