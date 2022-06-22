محافظ نينوى: إعمار المنارة الحدباء سينفذ بخبرات موصلية

2022/06/22 | 20:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- آمنة السلامي أكد محافظ نينوى نجم الجبوري، اليوم الأربعاء، الاستعانة بخبرات من أبناء الموصل بعملية إعمار المنارة الحدباء، فيما أشار إلى أن مهرجان التراث الموصلي سيتكرر سنويا. وقال الجبوري، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "دولة الإمارات مشكورة قدمت منحة إلى منظمة اليونسكو لإعادة إعمار منارة الحدباء والعملية تتم بالاستعانة بخبرات من أبناء الموصل". وبشأن مهرجان التراث الموصلي، أكد الجبوري، أن "المهرجان أقيم على اعتاب اصلاح قسم من بيوت المنطقة القديمة التي تضررت من الارهاب الداعشي"، مبينا أن "المهرجان حاول ابعاث رسالة على أن الموصلين رغم جراحهم قادرون على صناعة البسمة والفرح". وأضاف، أن "الهدف من المهرجان اطلاع الزائرين على ارث وحضارة نينوى وتراثها الثري من خلال عرض الحرف اليدوية والتقليدية ودقة وجمال الازياء الشعبية"، موضحا أن "المهرجان استضاف جميع الاعمال الفنية التراثية الغنية بالحياة وحضره نخبة من الشخصيات السياسية والفنية". وتابع، أن "المهرجان سيتكرر سنويا في محافظة نينوى"، مبينا أن "المهرجان أسهم بتعريف الوافدين الى المحافظة بالصناعات الشعبية والحرفية وايضا طبيعة تلك البيوتات القديمة، فضلا عن التعرف بشخصيات الموصل حيث تم وضع اكثر من 100 صورة لشخصيات كان لهم تأثير كبير في نينوى".

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