توب 5: ولي العهد السعودي يزور تركيا.. ومحمد صلاح يودع ماني

2022/06/22 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من وصول ولي العهد السعودي لتركيا واستقبال أردوغان له في أنقرة، إلى توديع محمد صلاح لزميله السابق ساديو ماني بكلمات مؤثرة بعد رحيله عن ليفربول… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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