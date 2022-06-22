رد من الدفاع على أنباء تحدثت عن نقل وتبديل ضباط وقادة في الجيش

2022/06/22 | 21:03 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقلت بعض مواقع ومنصات التواصل الإجتماعي اخباراً تتعلق بتبديل ونقل قادة وضباط الجيش العراقي.

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