النزاهة تضبط (مخالفات وهدراً) بقرابة مليوني دولار في مطار النجف

2022/06/22 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأربعاء، تنفيذها ثلاث عمليات ضبط لـ"مخالفاتٍ وهدرٍ للمال العام" بما يقارب مليوني دولار في مطار النجف الدولي.

وأكدت الهيئة في بيان، أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأن فريق عمل مكتب تحقيق النجف ضبط هدرا للمال العام في عملية تجهيز محولاتٍ كهربائيةٍ للمطار والمنفذة من قبل لجان داخليةٍ، وأن مبلغ التجهيز وصل إلى (540,900) دولارٍ".

وأضاف البيان، إن "الفريق تمكن خلال عمليةٍ ثانيةٍ من كشف مخالفاتٍ رافقت عملية إنشاء مسقفٍ لبوابة المطار"، مشيرا إلى أن "كلفة إنشاء المسقف من قبل لجانٍ داخل المطار بلغت (662,700) دولار، وأن التنفيذ جاء مخالفا للقوانين والتعليمات النافذة".

وأشار إلى "رصد مخالفاتٍ في العقد المبرم بين إدارة المطار وإحدى شركات توفير الأجهزة والمواد اللازمة للتعفير والتعقيم والإشراف على استخدامها لمدة ستة أشهر"، منوها بأن "قيمة مبلغ العقد بلغت (612,560) دولار".

وأكد البيان، "تنظيم محاضر ضبطٍ أصولية، وعرضها رفقة المبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النجف المختص بقضايا النزاهة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

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