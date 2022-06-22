الموارد: انخفاض المناسيب أمر طبيعي ولا يوجد حرج في تلبية الاحتياجات المائية

2022/06/22 | 21:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، أن الحصص المائية تسير وفق الخطط المعدة ولا يوجد حرج في تلبية الاحتياجات المائية.

وقال مدير عام المركز الوطني لإدارة الموارد المائية حاتم حميد لوكالة الأنباء الرسمية، إن "انخفاض المناسيب هو أمر طبيعي، نتيجة انخفاض الايرادات للسنة الثالثة على التوالي".

وبين، أن "الوزارة تعمل على ادارة وتلبية الاحتياجات المائية من خلال الخزين المتاح وفق استراتيجية الجفاف المعدة في عام 2014، حيث قسمت الخزين المائي الى ثلاثة حدود اذ يتم تجهيز الاطلاقات في نهري دجلة والفرات وفقا لهذه الحدود، من اجل استدامة الموارد المائية اطول فترة ممكنة".

وأوضح، أن "الاولوية، اقتضت تلبية مياه الشرب والبساتين والبيئة النهرية، ومن ثم قطاع الزراعة والاهوار حيث يتم تجهيز المياه له وفق الخزين المتاح".

وأشار الى "تخفيض الخطة الزراعية الى خمسين بالمئة نتيجة الشح في المياه، الا أن الامور لا زالت تسير وفق الخطط المعدة لوزارة الموارد المائية ولا يوجد حرج في تلبية الاحتياجات المائية بصورة عامة".

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