المعموري: مؤتمر الرياض جاء للتغطية على جرائم “اسرائيل”

2022/06/22 | 21:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… اكد اتحاد علماء المسلمين في العراق، الاربعاء، ان مؤتمر الرياض جاء لتغطية على جرائم الكيان الصهيوني.وقال رئيس فرع الاتحاد في ديالى جبار المعموري في حديث لـ/ المعلومة/،ان” مؤتمر الرياض المزمع عقده في الاسابيع القادمة وتضغط واشنطن على بغداد للمشاركة به ياتي من اجل التغطية على جرائم اسرائيل بحق شعبنا الفلسطيني ومحاولة للالتفاف […]

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