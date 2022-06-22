2022/06/22 | 21:20 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل ينجح الإطار التنسيقي بعقد جلسة الخميس؟ (فيديو)

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